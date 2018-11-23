За год рост кредитования экономики Казахстана составил 8,3%

Астана, , 09:15 — REGNUM По состоянию на 1 ноября 2018 года объем кредитования банками Казахстана составил 12,776 трлн тенге ($34,8 млрд), что на 0,9% больше, чем месяцем ранее, сообщили 23 ноября в пресс-службе Национального банка республики.

По итогам десяти месяцев 2018 года рост кредитования экономики составил 8,3% или 966,5 млрд тенге ($2,63 млрд). Данный показатель рассчитан без учета кредитного портфеля банков, проходящих реструктуризацию и лишенных лицензии.

В октябре 2018 года средневзвешенная ставка по кредитам юридических лиц составила 12,5%, физических лиц — 17,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2017 по август 2018 года банки Казахстана выдали в качестве кредитов 12,7 трлн тенге ($35 млрд по курсу на 24 октября), что на 24,5% больше, чем за аналогичный период 2016—2017 годов.

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