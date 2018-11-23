Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве крупного концерна Оренбуржья

Оренбург, , 09:04 — REGNUM Арбитражный суд отложил рассмотрение дела о банкротстве машиностроительного завода «ОРМЕТО-ЮУМЗ», расположенного в Орске Оренбургской области. С требованием признать крупное оренбургское предприятие выступили филиал «Энергосбыт Т Плюс», а также башкирская компании. Сумма исковых требований энергетиков составляет 127,6 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на орском концерне сложилась кризисная ситуация. С сентября предприятие находится в простое. У завода долги перед ресурсоснабжающими организациями — около 340 млн рублей.

В пресс-службе областного правительства отметили, что акционеры предприятия ведут переговоры с кредиторами и ресурсоснабжающей организацией о возобновлении производства. У Южно-уральского машиностроительного завода уже сформирован портфель заказов на 1,9 млрд рублей.

Тем временем трудовой коллектив настроен пессимистично. В ноябре работники выступили с открытым обращением в президенту России Владимиру Путину, заявив, что ситуация на заводе находится на пике напряжения и чревата социальным взрывом. Работники теряют веру в то, что производство возобновится. Людям нечем платить за жильё, кредиты, обеспечивать свои семьи.

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