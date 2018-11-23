В Москве построят комплекс по производству мясных продуктов

Москва, , 09:00 — REGNUM В Москве в районе Ново-Переделкино построят новый комплекс по производству мясных продуктов. Комплекс будет состоять из административно-лабораторного блока, производственного сектора и зоны отгрузки продукции, сообщили в Стройкомплексе.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пояснил, что здание сложной формы будет построено их современных экологических материалов, что позволит провести сертификацию объекта по экостандартам и снизить расходы на эксплуатацию.

На первом этаже расположится столовая, магазин готовой продукции, на втором — офисные и инженерные помещения, на третьем и четвертом — лаборатории качества сырья и готовой продукции. На нижнем этаже обустроят паркинг.

В комплексе будут изготавливать сосиски, фарш, полуфабрикаты и другие изделия из курицы, говядины и свинины.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 год в Москве вырос индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 25,7%.

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