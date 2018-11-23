Пятница, 23 Ноября 2018 года
09:33:09 МСК

За месяц в Казахстане объем депозитов в национальной валюте вырос на 1,2%

Экономика

Депозиты физических лиц сократились на 0,5%

Астана, 23 ноября 2018, 08:58 — REGNUM  По состоянию на 1 ноября 2018 года объем депозитов резидентов Казахстана в депозитных организациях страны составил 17,64 трлн тенге ($48 млрд), сообщили 23 ноября в пресс-службе Национального банка республики.

За месяц депозиты физических лиц сократились на 0,5%, до 8,32 трлн тенге ($22,6 млрд), юридических лиц — выросли на 0,4%, до 9,32 трлн тенге ($25,4 млрд). Объем депозитов в национальной валюте вырос на 1,2%, до 9,37 трлн тенге ($25,5 млрд), в иностранной валюте — уменьшился на 1,5%, до 8,27 трлн тенге ($22,5 млрд).

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам юридических лиц в национальной валюте составила 7,1%, физических лиц — 10,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября председатель правления Народного банка Казахстана Умут Шаяхметрова заявила, что экспортно-ориентированные компании республики переводят свои средства в зарубежные банки из-за низкой ставки Национального банка по долларовым депозитам.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстанские компании переводят свои депозиты в зарубежные банки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить