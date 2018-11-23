За месяц в Казахстане объем депозитов в национальной валюте вырос на 1,2%

Астана, , 08:58 — REGNUM По состоянию на 1 ноября 2018 года объем депозитов резидентов Казахстана в депозитных организациях страны составил 17,64 трлн тенге ($48 млрд), сообщили 23 ноября в пресс-службе Национального банка республики.

За месяц депозиты физических лиц сократились на 0,5%, до 8,32 трлн тенге ($22,6 млрд), юридических лиц — выросли на 0,4%, до 9,32 трлн тенге ($25,4 млрд). Объем депозитов в национальной валюте вырос на 1,2%, до 9,37 трлн тенге ($25,5 млрд), в иностранной валюте — уменьшился на 1,5%, до 8,27 трлн тенге ($22,5 млрд).

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам юридических лиц в национальной валюте составила 7,1%, физических лиц — 10,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября председатель правления Народного банка Казахстана Умут Шаяхметрова заявила, что экспортно-ориентированные компании республики переводят свои средства в зарубежные банки из-за низкой ставки Национального банка по долларовым депозитам.

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