Долг теплоснабжающих организаций Ростовской области вырос в 1,5 раза

Ростов-на-Дону, , 08:54 — REGNUM Долги теплоснабжающих организаций Ростовский области выросли почти до 800 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

«Сумма просроченной дебиторской задолженности на 1 ноября 2018 года составила 788 млн рублей. Это почти на 500 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года», — говорится в сообщении.

По данным компании, злостными неплательщиками являются ООО «Тепловая генерация» (Таганрог) с долгом в размере 181 млн рублей, муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Новочеркасска, накопившее 128 млн рублей, на третьем месте — МУП «Городское хозяйство» (Таганрог), задолжавшее 107 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году одним из самых проблемных городов Дона по вопросу задолженности по газу был Таганрог. Долги за голубое топливо нарастила ООО «Тепловая генерация». При этом отмечалось, что население совершает платежи вовремя. Эта же компания занимает первое место по задолженности и в текущем году.

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