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Все алтайские ТЭЦ СГК получили паспорта готовности к отопительному периоду

Экономика

Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийская ТЭЦ готовы выдержать суровые сибирские морозы

Все алтайские ТЭЦ СГК получили паспорта готовности к отопительному периоду
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Труба котельной

Барнаул, 23 ноября 2018, 08:48 — REGNUM  Барнаульские теплоснабжающие предприятия — ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также Бийская ТЭЦ подтвердили свою готовность к прохождению осенне-зимнего периода 2018−2019 годов. Об этом сегодня, 23 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью Сибирской генерирующей компании (СГК).

В этом году оценка готовности ТЭЦ проводилась по новой методике. Проверку энергообъектов по заказу Минэнерго РФ проводила Техническая инспекция ЕЭС (Единой энергетической системы). Эксперты выставляли баллы по каждому включенному в перечень пункту. Решение о выдаче паспорта готовности принималось на основании выведенного по специальной формуле индекса готовности к работе в отопительный сезон, пояснили в СГК.

Известно, что основными пунктами, по которым оценивали работу станции, стали объем и качество проведенных в межотопительный период ремонтов, запасы топлива и их соответствие нормативам, охрана труда на предприятии и другие. Паспорта готовности станций подписал заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов.

«Система оценки готовности станций к зиме, которая была использована в этом году, на наш взгляд, является эффективной и объективной. Показатели работы станций оценивались по понятным критериям и алгоритмам, на которые не может повлиять человеческий фактор и субъективная оценка.

Хотя проверки, проводимые межведомственными комиссиями в предыдущие три года, наши предприятия также проходили успешно и получали паспорта готовности к отопительному периоду», — отметил директор Алтайского филиала и Барнаульской ТЭЦ-3 СГК Игорь Лузанов.

Напомним, отопительный сезон-2018 в Алтайском крае стартовал 19 сентября.

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Отопительный сезон
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