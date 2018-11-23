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В Кузбассе СГК объявила акцию «В Новый год без долгов»

Экономика

Жителям Новокузнецка, имеющим задолженность за тепло и горячее водоснабжение перед Кузнецкой ТЭЦ, будет списана пеня

Новокузнецк, Кемеровская область, 23 ноября 2018, 08:46 — REGNUM  Жителям Новокузнецка, имеющим задолженность за тепло и горячее водоснабжение перед Кузнецкой ТЭЦ, будет списана пеня при условии полного погашения долгов до 18 декабря 2018 года. Такое решение приняли в Сибирской генерирующей компании (СГК), объявив акцию «В Новый год без долгов». Подробности сегодня, 23 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью компании.

По условиям акции, которая стартует в южной столице Кузбасса с 24 ноября, собственники квартир, находящихся в контуре Кузнецкой ТЭЦ, смогут погасить задолженность перед ресурсоснабжающей организацией без учёта штрафных санкций. Пеня по лицевым счетам жителей, выполнивших условия акции, будет списана в январе 2019 года, пояснили энергетики.

«Мы благодарны горожанам, которые из месяца в месяц вовремя и в полном объёме оплачивают отопление и горячую воду, потому что от своевременных расчётов зависит обеспечение многих производственных процессов и на Кузнецкой ТЭЦ, и в теплосетевом предприятии СГК, которые отвечают за надёжное снабжение теплом города.

Но мы заинтересованы и в том, чтобы горожане, кто по разным причинам не смог вовремя рассчитаться, смогли это сделать как можно быстрее, без штрафных санкций, и встретили Новый год без задолженности за тепловую энергию», — подчеркнула начальник управления по работе с дебиторской задолженностью теплосбытового подразделения СГК в Новокузнецке Валерия Лесняк.

Уточняется, что в акции не смогут принять участие те граждане, кто уже оформил соглашение о рассрочке платежа, а также те, у кого задолженность взыскивается в судебном порядке.

Напомним, согласно действующему законодательству, ресурсоснабжающая организация вправе начислять пени жителям, имеющим задолженность более одного месяца.

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Тепловая энергетика
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