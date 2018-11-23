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За месяц расходы населения Казахстана на покупку валюты сократились на 28%

Экономика

Расходы на покупку доллара уменьшились на 39,5%

Астана, 23 ноября 2018, 08:39 — REGNUM  В октябре 2018 года население Казахстана купило наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 208,5 млрд тенге ($567 млн) на нетто-основе, сообщили 23 ноября в пресс-службе Национального банка Казахстана.

Основной объем расходов — 57,9% приходится на покупку долларов США, на покупку российских рублей — 25,6%, на покупку евро — 16,1%. По сравнению с сентябрем нетто-продажи валют уменьшились на 28,3%.

Расходы на покупку доллара уменьшились на 39,5%, рублей — на 9,1%, евро — увеличились на 9,1%. Общий объем нетто-продаж обменными пунктами за десять месяцев 2018 года уменьшился на 1,2%, до 2 трлн тенге ($5,44 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года нетто-продажи евро обменными пунктами Казахстана составили 196,4 млрд тенге ($534 млн). В сентябре продажи европейской валюты выросли на 19,3%, до 30,8 млрд тенге ($84 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Нетто-продажи евро в Казахстане выросли в сентябре на 19,3%

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Экономика Казахстана
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