От изъятия особняков до банкротства: казанское эхо для бизнесмена из Сербии

Казань, , 08:09 — REGNUM Казанскую компанию «Дом на Проломной», которая частично принадлежит сербскому бизнесмену, известную скандалом с изъятием двух домов-памятников на улице Баумана в Казани, требуют признать банкротом. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Татарии от налогового органа, но пока к производству не принят, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, иски об изъятии особняков на улице Баумана в столице Татарии к ООО «Дом на Проломной» еще в 2017 году были поданы министерством культуры республики. В октябре 2017 году требования ведомства были удовлетворены. Объекты «Дом В. И. Щетинкина, начало ХIХ в., построен в 1856—1857 гг.» и «Дом В. И. Щетинкина, 1841−1844 г.г.» были изъяты у собственника для последующей продажи на публичных торгах.

Минкультуры РТ обратилось в суд за изъятием объектов культурного наследия в связи с тем, что здания находились в крайне неудовлетворительном (аварийном) состоянии и требовали «проведения срочных мероприятий по сохранению, бесхозяйственное содержание объектов влечет утрату его особенностей и значения как объекта культурного наследия, а также угрожает сохранности данного памятника и влечет полную физическую утрату объекта культурного наследия».

"Установленные охранными обязательствами работы по выполнение первоочередных противоаварийных консервационных мероприятий в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия, ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия, установке информационной надписи ответчиком не выполнены», — отмечалось в материалах дела.

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Требование министерства было удовлетворено, решение устоялось в апелляционной инстанции. Изъятию подлежат и два участка, занятые объектами. С этим вердиктом не согласился комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования города Казани, который обратился в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просил обжалуемые судебные акты отменить в части изъятия участка с кадастровым номером 16:50:010203:234, в указанной части направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Свою просьбу комитет обосновал тем, что границы территории объектов культурного наследия, установленные постановлением кабинета министров республики, и фактические границы участка не совпадают. В апреле 2018 года Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение и постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу — без удовлетворения.

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По данным ЕГРЮЛ, ООО «Дом на Проломной» учреждено в сентябре 2008 года, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 738 541,66 рубля. Участники — муниципальное унитарное предприятие по хозяйственному обслуживанию при исполкоме Казани, Лилия Давлетшина (директор) и гражданин Сербии Видан Михайилович. Последний также выступал учредителем ООО «Югострой» (в Марий Эл, уже ликвидировано), казанского некоммерческого партнёрства «Футбольный клуб «Таро Лайт» (ликвидировано) и севастопольского ООО «СДК Строй» (регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ).

Иск о банкротстве ООО «Дом на Проломной» подан Управлением ФНС по Татарии 22 ноября 2018 года, но пока не принят к производству. Сумма претензий — 4 099 071,89 рубля.