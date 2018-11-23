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Росстат сообщил о подорожании дизтоплива в России

Экономика

Цена на дизельное топливо выросла с 45,29 рубля за литр до 46,29 рубля

Росстат сообщил о подорожании дизтоплива в России
АЗС. Дизель

Москва, 23 ноября 2018, 08:04 — REGNUM  С 12 по 19 ноября цена дизельного топлива на автозаправочных станциях в России выросла в среднем на один рубль, об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Так, цена на дизтопливо выросла с 45,29 рубля за литр до 46,29 рубля. Вместе с тем за указанный период цена на бензин марки АИ-92 снизилась на одну копейку (41,54), АИ-95 — осталась на уровне 44,83 рубля, АИ-98 — выросла на одну копейку (50,27).

Как сообщало ИА REGNUM, вынуждение правительством РФ нефтяников подписать соглашение о сдерживании оптовых цен на бензин без предложения преференций вызвало ожидаемый эффект. Даже после объявления заморозки цены на главной площадке закупок топлива продолжили расти.

Читайте подробнее: Укрощение строптивых: что происходит с ценами на бензин в России

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