Росстат сообщил о подорожании дизтоплива в России

Москва, , 08:04 — REGNUM С 12 по 19 ноября цена дизельного топлива на автозаправочных станциях в России выросла в среднем на один рубль, об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Так, цена на дизтопливо выросла с 45,29 рубля за литр до 46,29 рубля. Вместе с тем за указанный период цена на бензин марки АИ-92 снизилась на одну копейку (41,54), АИ-95 — осталась на уровне 44,83 рубля, АИ-98 — выросла на одну копейку (50,27).

Как сообщало ИА REGNUM, вынуждение правительством РФ нефтяников подписать соглашение о сдерживании оптовых цен на бензин без предложения преференций вызвало ожидаемый эффект. Даже после объявления заморозки цены на главной площадке закупок топлива продолжили расти.

Читайте подробнее: Укрощение строптивых: что происходит с ценами на бензин в России