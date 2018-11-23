Глава Карачаево-Черкесии объяснил, почему республике не нужен аэропорт

Москва, , 07:53 — REGNUM Для Карачаево-Черкесии (КЧР) наличие собственного республиканского аэропорта неактуально с экономической точки зрения. Об этом 22 ноября на встрече со студентами и жителями республики, проживающими в Москве, заявил глава региона Рашид Темрезов.

В ходе встречи, прошедшей в финансовом университете при правительстве РФ, Темрезов подчеркнул, что для экономической оправданности аэропорта расстояние до ближайшей воздушной гавани должно быть не менее 300 километров. По мнению главы республики, для жителей региона будет достаточно аэропорта, расположенного в Ставропольском крае.

Следует отметить, что на сегодняшний день Карачаево-Черкесия остается единственным регионом Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) где нет своего аэропорта.