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Сбербанк перехватил пальму первенства у «Роснефти» по капитализации вкладов

Экономика

Финансовая организация стала самой дорогой российской компанией

Москва, 23 ноября 2018, 07:51 — REGNUM  Сбербанк вновь стал самой дорогой российской компанией по капитализации вкладов на Московской биржи, обогнав «Роснефть». К моменту закрытия торгов обычные акции госбанка выросли на 0,96% до 199,4 рубля, а привилегированные — на 0,52% до 172,9 рубля. Капитализация компании достигла 4,47 трлн рублей.

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В тоже время акции «Роснефти» подешевели на 0,18% до 411,1 рубля, а капитализация снизилась до 4,36 трлн рублей. На третьем месте оказался «Лукойл» с капитализацией 3,6 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, «Роснефть» являлась самой дорогой из российских компаний с апреля по ноябрь 2016 года. Позже лидерство перешло к Сбербанку. В августе 2018 года финансовая организация уступила первенство по капитализации. На 30 августа на Московской бирже «Лукойл» по капитализации опередил Сбербанк. Стоимость «Лукойла» составляла 4 трдн рублей, Сбербанка — 3,98 трлн рублей, «Роснефти» — 4,6 трлн рублей.

Добавим, что согласно данным на конец третьего квартала 2018 года рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов на Московской бирже, стоимость «Роснефти» превысила 5,174 трлн рублей, «Себрабнка» — 4,375 трлн рублей.

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