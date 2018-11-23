Правительство утвердило прогноз социально-экономического развития РФ

Москва, , 07:45 — REGNUM Правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте правительства.

Так, на заседании был принят к сведению доклад министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

В правительстве отметили, что при этом необходимо уточнить ряд положений, в том числе соответствие прогнозу социально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, учета стратегии научно-технологического развития, уровня инфляции в краткосрочном периоде и соотношение реальной заработной платы и пенсий.

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Напомним, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что в случае сохранения среднегодовой цены на нефть на уровне $70 за баррель профицит федерального бюджета России в 2018 году составит около 3% валового внутреннего продукта.

По расчетам министерства, по итогам 2018 года инфляция в России может превысить 3,4%, которые ранее были заложены в прогнозе, а в 2019 году инфляция выйдет за пределы целевого значения в 4% и достигнет 4,3%.

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