В Якутии готовят землю для строительства дорог

Якутск, , 07:50 — REGNUM Якутия готовится к реконструкции автодороги «Лена». В связи с этим премьер-министром России Дмитрием Медведевым подписано постановление правительства РФ об изменении категории 1,19 га земель в Нерюнгринском районе республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе исполнительных органов власти Якутии.

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Решением сверху эта территория, которая раньше принадлежала лесному фонду, теперь переведена в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, земель бороны, безопасности и иного специального назначения.

Изменения произведены для того, чтобы через ручей Аччыгый Горбыллаах можно было построить мост, который станет продолжением федеральной автодороги «Лена». Наличие мостового перехода в этом месте позволит быстрее доставлять грузы в северные районы республики.

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«Завершение реконструкции и строительства федеральной автомобильной дороги «Лена» имеет стратегическое значение для развития инфраструктуры республики», — уверен глава республики Айсен Николаев.

Напомним, мероприятия по реконструкции автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска проводятся по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)». Реализация программы должна обеспечить развитие опорной сети дорог России, способствовать снижению транспортных издержек и увеличить мобильность населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, на ремонт и строительство дорог в Якутии из федерального бюджета будет потрачено в ближайшие шесть лет 17 млрд рублей. На эти деньги в республике построят около 80 км автодорог.