Нефть «испугало» восторженное заявление Трампа

Москва, , 07:20 — REGNUM На Интерконтинентальной бирже 22 ноября цена барреля нефти сорта Brent продолжала снижаться. За баррель на ICE давали $63,32, что на 0,3% ниже цены закрытия 21 ноября. Восторженный твит президента США Трампа сформировал у нефтяного рынка негативные ожидания, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Трамп в Twitter поблагодарил Саудовскую Аравию за проделанную работу по снижению цены на нефть и прозрачно намекнул, что цена барреля может быть еще ниже. Рынок в данном случае не столько испугался Трампа, сколько отреагировал на возможное дальнейшее понижение цены, так как в формирование рыночной цены вмешивается политика.

Данные по коммерческим запасам, вышедшие в США 22 ноября, также не благоприятствуют повышению цены на нефть. Сейчас не исключено, что нефтяной рынок уже реагирует на рост добычи нефти в Саудовской Аравии, а возможно, что и в Иране, который не намерен из-за санкций терять долю рынка. В декабре, с выходом очередных отчетов МЭА и ОПЕК, ситуация с реальной добычей нефти странами ОПЕК может проясниться.

Сейчас похоже на то, что нефть идет на $60 за баррель, а первый серьезный уровень поддержки — это $63 за баррель. С учетом сложившейся конъюнктуры сегодня, 23 ноября, нефть марки Brent будет торговаться в коридоре $63−64 за баррель.

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