Рубль «подвинул» доллар и евро вниз

Москва, , 07:13 — REGNUM На биржевых торгах 21 ноября рубль заставил доллар и евро подвинуться вниз. Утром доллар и евро пытались сопротивляться, но к вечеру им пришлось отступить. К закрытию торгов рубль подорожал к доллару на 0,33%, а к евро — на 0,1%. Курс евро 22 ноября подорожал к доллару на 0,14% в преддверии внеочередного саммита Евросоюза по Brexit 25 ноября. Видимо, в Еврозоне ожидают, что ЕС и Соединенное Королевство на саммите подпишут устраивающее обе стороны итоговое соглашение, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

По всей видимости, укреплению рубля помогли словесные интервенции министра экономического развития Максима Орешкина, заявившего, что до 2036 года рубль будет укрепляться, а экономический рост в России может составлять в среднем 3% в год, что сравнимо с темпами роста мировой экономики.

Правда, министр также предсказал в долгосрочном аспекте и падение цены на нефть до $50 за баррель, однако, видимо, валютный рынок сегодня взаимосвязь рубля и цены на нефть не интересовала, из доллара и евро все побежали в рубль. Бума в обменном курсе рубля не случилось, но тем не менее доллар и евро укрепиться к рублю 22 ноября тоже не смогли.

На биржевых торгах 22 ноября цена нефти Brent продолжила снижение и упала на 0,3%, до $63,32 за баррель. Исходя из отсутствия негативных новостей для рубля в краткосрочном аспекте, на сегодня, 23 ноября, прогноз по курсу доллара остается в диапазоне в 65−66 руб., а по курсу евро с прогноз снижается до 74−75,50 руб.

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