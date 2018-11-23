Омскому министру запретили говорить о повышении цен на хлеб

Омск, , 06:24 — REGNUM Высказывание министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова о повышении цен на хлеб обернулось для него предостережением от антимонопольщиков.

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, Омское УФАС России предупредило министра о недопустимости подобных публичных высказываний.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября омские массмедиа распространили информацию о том, что глава регионального минсельхоза Максим Чекусов выступил за ежегодное повышение цен на хлеб. Министр не исключил, что стоимость хлеба увеличится в среднем на 10−20%, что сделает конечный продукт дороже примерно на 5−6 рублей за буханку.

Высказывание чиновника, распространённое средствами массовой информации, заметили антимонопольщики.

«По мнению Омского УФАС России, указанные публичные заявления могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, действующими на рынке хлебных продуктов, как ориентир при планировании своей хозяйственной деятельности, и повлечь недопущение, ограничение, устранение конкуренции на данном товарном рынке», — прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим Омское УФАС России выдало Чекусову предостережение о недопустимости публичных высказываний о повышении цен на хлеб.

Читайте ранее в этом сюжете: Омские власти выступили за ежегодное повышение цен на хлеб