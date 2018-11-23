73 нарушения на 47 закупок: аудиторы проверили нижегородский стройнадзор

Нижний Новгород, , 05:54 — REGNUM Проверка закупок, осуществлённых инспекцией государственного строительного надзора Нижегородской области за девять месяцев 2018 года, выявила нарушения в 41,6% тендеров. Счётная палата Нижегородской области обнародовала результаты проверки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аудитор проверил 113 закупок, проведённых ведомством, которые оцениваются на 9 064,1 тыс. рублей. От общего числа тендеров, прошедших для обеспечения функций ведомства, с нарушениями прошли 41,6% — на 47 закупок приходилось 73 процедурных нарушения.

Счётной палатой региона выявлено, что два договора, оплата которых проводится в 2018 году, не имеют конкретного срока действия, действие 19 договоров «распространяется на правоотношения заказчика с поставщиками (исполнителями), возникшие до заключения договоров», ещё по 22 контрактам нет обязательных условий, что предусмотрены действующим законодательством. Помимо этого, в договорах аренды в 2018 году «не составлялись отчеты с обоснованием закупки у единственных исполнителей», отмечались в ряде случаев и нарушения сроков размещения документов в единой информационной системе госзакупок, размещение в ней недостоверной информации.

Оценку выявленным нарушениям даст областная прокуратура, куда были направлены все материалы.

Напомним, в октябре 2018 года, по данным министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области, за счёт снижения стоимости, заявленной госзаказчиками на этапе до объявления тендеров, удалось оптимизировать расходы бюджета области на сумму 25,7 млн рублей.