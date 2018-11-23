Олег Кожемяко пообещал обеспечить работой студенческие отряды Приморья

Владивосток, , 05:59 — REGNUM Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с представителями студенческих отрядов пообещал обеспечить студентов работой. Молодые люди хотят работать и зарабатывать, но не всегда имеют такую возможность — работодатели не хотят принимать их на работу, чиновники не воспринимают всерьёз, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Представители студенческих трудовых отрядов должны иметь возможность беспрепятственно устроится на подработку по профильной специальности», — заявил Олег Кожемяко в ходе встречи с представителями студотрядов.

Участники встречи возлагают большие надежды на нового руководителя региона:

«Для нашей организации — «Студенческие отряды Приморья» — очень важна помощь Олега Николаевича. Организация состоит из жителей Приморского края и очень важно, чтобы работа у наших студентов была здесь. Большое значение имеет взаимодействие с органами исполнительной власти. К сожалению, в последние годы мы такого взаимодействия были лишены. Вместо взаимодействия — стагнация и отсутствие интереса со стороны чиновников. Мы уже достигли определенного уровня и хотим двигаться дальше, развиваться. Но этого, увы, не было. Если говорить о департаменте образования Приморского края, то мы должны своевременно получать заявки на количество вожатых, вместе обсуждать подготовку летних детских лагерей. Если говорить о департаменте здравоохранения, то здесь вообще непонятная история. Главврачи часто просто не хотят брать студентов на работу. И это при дефиците младшего медицинского персонала! Если говорить о студентах — строителях, то и здесь то же самое. Студент-строитель должен иметь возможность работать на стройках — наш край ведь строится. Студенты должны иметь возможность зарабатывать. Олег Николаевич пообещал помочь в решении всех этих вопросов, отработать потребности предприятий и учреждений, вообще наладить в крае работу студотрядов», — рассказал командир студотрядов Приморья Роман Гритченко.

«Мне очень понравилась встреча. Видно, что Олег Николаевич готов нам помогать. Очень надеюсь, что следующий летний сезон студотрядов пройдёт при поддержке властей края и более успешно. Проблема в том, что нас не хотят брать на работу. Очень надеюсь, что эта проблема будет решена», — поделился студент-строитель 3 курса ДВФУ Андрей Медич.

В ходе встречи Олег Кожемяко вспомнил, что и сам когда-то работал в студенческом стройотряде, поэтому хорошо знает, насколько важна такая деятельность:

«То, что вы не можете устроится на работу — недоработка властей. У нас есть строительные объекты, где заказчиком является администрация края, мы могли бы проговорить условия привлечения студотрядов с ними заранее. Что касается младшего и среднего персонала — дам поручение профильному департаменту составить списки потребностей в таких кадрах», — сказал Олег Кожемяко.

На встрече руководитель региона и студенты обсудили также возобновление работы Совета по развитию деятельности студенческих отрядов, который когда был очень действенным инструментом взаимодействия между молодежью и властью. По словам врио губернатора, в Совет войдут представители департаментов администрации края.

Студенты рассказали, что в будущем году планируют начать работу с Российским движением школьников и создать школьные отряды.

Сегодня в Приморье создано 32 студенческих отряда: 13 педагогических, три путинных, шесть строительных и другие. По словам командира стройотрядов Приморья Романа Гритченко, этого очень мало — в Якутии населения меньше, намного меньше студентов, а студотрядов в три раза больше.

«Мы надеемся, что с помощью краевых властей нас тоже станет больше, сегодня в студотрядах задействовано тысяча человек, надеемся, что нас станет 2 — 2,5 тысячи», — сказал Роман Гритченко.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье войдет в пилотный федеральный проект по обеспечению детей бесплатными лекарствами. С инициативой сделать Приморский край участником этого проекта к российскому премьеру Дмитрию Медведеву обратился врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Предполагается, что лекарства будут получать бесплатно в аптеках те, кто в них нуждается.