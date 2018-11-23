ФАС: альтернативная котельная не приведет к резкому скачку тарифов на тепло

Красноярск, , 05:55 — REGNUM Переход на тарифообразование по методу «альтернативной котельной» не приведет к резкому росту цен на тепловую энергию для населения, такое мнение высказал заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев в ходе круглого стола «Новая модель рынка тепла: вызовы и решения для городов Сибири» в Красноярске. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью СГК.

Один из ключевых моментов, который вызывает опасение у властей и населения в рамках изменения подхода к тарифному регулированию, — это резкий рост цен на тепло при переходе на новую модель рынка, так называемую альтернативную котельную. В ходе дискуссии участники, включая представителей Министерства энергетики РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ, а также представителей власти Красноярского края отметили, что не допустят существенного роста тарифов на тепловую энергию в случае перехода на новую модель.

«Все условия перехода на альткотельную и дальнейшее регулирование тарифа по этой модели строго прописаны в законодательстве. Потребитель защищён от резкого скачка тарифов на законодательном уровне», — подчеркнул Виталий Королев.

Он также отметил, что перед внесением в Правительство РФ документа о переходе муниципалитета на данный метод регулирования, ФАС и Минэнерго согласовывают параметры альтернативной котельной. И федеральные, и региональные, и муниципальные власти оценивают приемлемый уровень цены, чтобы не допустить неподъемной нагрузки на население.

«Глава муниципалитета, он, как выборный человек, понимает, что ему гораздо важнее интересы населения, чем он пойдет на поводу у компании. Поэтому это тоже консенсус, взвешивание социальных и экономических интересов», — заметил Виталий Королев.

По его словам, тарифообразование по методу «альтернативной котельной» означает качественное и надежное теплоснабжение для потребителя, а для инвестора — стабильность.

«Нестабильность тарифного регулирования зависит от экономической ситуации в стране. Альтернативная котельная стабилизирует ситуацию, и позволяет инвестору не сомневаться в своём будущем», — сказал Виталий Королев.

Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Алексей Храпков добавил, что новая модель рынка тепла очень гибкая, так как позволяет бизнесу и власти договориться о более низкой цене за тепло.

«Альткотельная устанавливает высшую планку! Стороны могут договориться пойти более медленным темпом», — заметил Алексей Храпков.

Бизнес, по мнению директора по тарифообразованию СГК Екатерины Косоговой, также не заинтересован в резком росте тарифов, так как высокие цены отпугнут потребителей. Предельный уровень альтернативной котельной — это та цена, при которой потребитель может построить свою собственную котельную, тогда как энергетики заинтересованы в подключении большего количества к централизованному теплоснабжению, а продажа тепла по максимальной цене этому не способствует.

«Нам, как бизнесу, неинтересно торговать по высокой цене. В наших интересах, чтобы к нам подключались больше потребителей по разумным ценам», — подчеркнула она.

Преимущество новой модели для инвесторов, по словам Екатерины Косоговой, не в росте цен, а в стабильности, которую она дает как энергетикам, так и потребителям.

Напомним, новый принцип метода расчета тарифов на тепло утверждён Федеральным законом от 29 июля 2017 г. N 279-ФЗ. Он подразумевает переход от ежегодного государственного регулирования тарифов на тепловую энергию к установлению верхней планки цены на долгосрочный период — не менее 10 лет.

Для расчета предельного уровня цены за основу берется стоимость строительства и обслуживания нового теплоисточника (альтернативной котельной). Итоговая цена на тепловую энергию определяется по соглашению между теплоснабжающей компанией и муниципалитетом и может быть ниже предельного уровня.