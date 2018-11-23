Пятница, 23 Ноября 2018 года
06:19:23 МСК

США против Китая. Вашингтон призвал союзников отказаться от Huawei

Экономика

По мнению американской администрации, телекоммуникационное оборудование Huawei опасно

США против Китая. Вашингтон призвал союзников отказаться от Huawei
Эмблема Huawei

Вашингтон, 23 ноября 2018, 05:17 — REGNUM  Власти США призывают союзников отказаться от использования продукции крупной китайской компании Huawei, пишет The Wall Street Journal.

Уточняется, что, по мнению американской администрации, телекоммуникационное оборудование Huawei опасно: китайцы якобы через оборудование могут шпионить за западными «партнерами» и осуществлять кибератаки.

Американские власти стремятся убедить операторов беспроводной связи и интернет-провайдеров в странах-партнерах отказаться от Huawei. Речь идет о Японии, Германии, Италии.

Чтобы компенсировать потери из-за отказа от Huawei, американцы, возможно, выделят странам дополнительные деньги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин продолжают вести «несправедливую и дискриминационную» торговую политику в отношении Вашингтона.

Читайте ранее в этом сюжете: США запускают новый виток торговой войны с Китаем

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить