Татария может лишиться четырёх компаний сферы стройиндустрии

Казань, , 05:02 — REGNUM Обанкроченный в апреле 2017 года «Татфондбанк» продолжает формировать конкурсную массу и взыскивать долги с бывших клиентов, в том числе и через процедуру их банкротства. Конкурсный управляющий ТФБ заявил о намерении подать иски о несостоятельности сразу к четырём взаимосвязанным компаниям Татарии, работающим в сфере продажи и производства строительных материалов. Сведения о планах появились в реестре юридически значимых событий юрлиц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В список потенциальных банкротов, у которых ТФБ усмотрел соответствующие признаки, входят ООО «НПО «Строительная керамика», АО «Казанский комбинат строительных материалов», АО «Керамик» и ООО «Камастройиндустрия».

Все эти компании выступали ответчиками в деле по иску ТФБ. В сентябре Арбитражный суд РТ удовлетворил иск, взыскав с ответчиков солидарно более 191,06 млн рублей задолженности по кредитам от 2011 года и наложив взыскание на заложенное имущество.

В последнем заседании первоначальную сумму истец увеличил. В списке имущества, которое подлежит взысканию с АО «Казанский комбинат строительных материалов», — 110 единиц различного производственного оборудования, с АО «Керамик» — 68 единиц оборудования. Помимо этого, к взысканию заявлено здание механической мастерской, котельной в Казани, нежилое здание формовочного отделения с антресолью, нежилое здание сушильного отделения, нежилое здание бытового помещения, земельный участок общей площадью 40 450 кв. м, принадлежащие АО «Казанский комбинат строительных материалов». Участок предлагается продать с открытых торгов, установив начальную продажную стоимость равную 49 715 400 рублям.

Взыскание наложено и на имущество ООО «НПО «Строительная керамика», которое представляет собой сложный объект из производственного корпуса, холодного склада, автовесовой, торгового дома, ряда зданий, насосной, расположенных в Набережных Челнах и двух земельных участков — общей площадью 132 492 кв. м (территория промкомзоны ОАО «КамАз») и общей площадью 8133 кв. м.

Обжаловать вердикт суда ответчики пока не смогли.

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Напомним, владельцами созданного в 2003 году ООО «Научно-производственное объединение «Строительная керамика» являются две кипрские компании — Moisaran Holdings Limited и Дедэйн Сервисиз Лимитед. ООО «КамаСтройИндустрия» является производителем кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, её единственный участник — добывающее глину и каолин ООО «Керамика» (единственный участник — АО «Казанский комбинат строительных материалов»).