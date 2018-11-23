Болгария готова присоединиться к проекту «Турецкий поток»

София, , 01:48 — REGNUM Болгария готова участвовать в реализации проекта газопровода «Турецкий поток», заявила министр энергетики страны Теменужка Петкова в эфире национального телевидения.

Петкова заявила, что Болгария готова к реализации проекта, но с оговорками — при строительстве газопровода должно соблюдаться европейское законодательство. Она подчеркнула, что проект позволит Болгарии сохранить стратегическое место на газовой карте Европы и обеспечить безопасность поставок газа. Однако, необходимо дождаться официальной информации от «Газпрома» по проекту.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября стал известен маршрут поставок голубого топлива по газопроводу «Турецкий поток». Маршрут пройдет через Словакию, Венгрию, Сербию и Болгарию. Ожидается, что поставки газа в Болгарию начнутся в 2020 году.

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