Депутаты Ростовской области принялись дорабатывать трёхлетний бюджет

Ростов-на-Дону, , 23:42 — REGNUM В Законодательном собрании Ростовской области в первом чтении был принят трёхлетний бюджет на 2019−2021 годы, сообщает пресс-служба регионального парламента. Главными приоритетами бюджета названо сохранение достигнутого уровня социального обеспечения с одновременным ростом расходов на решение инфраструктурных вопросов.

В главном финансовом документе Донского региона учтён рост зарплат бюджетников и ежегодное повышение уровня минимальной зарплаты до прожиточного минимума работающего населения, индексацию социальных выплат. Наравне с этим увеличиваются расходы на развитие инфраструктуры.

Спикер донского парламента Александр Ищенко отметил, что в проекте областного бюджета на 2019 год на 40% увеличиваются средства бюджета развития, что в 10 раз больше, чем уровень инфляции.

«Это очень серьезный прирост, и он свидетельствует о том, что планы властей всерьез обращены в сторону модернизации инфраструктуры: транспортной, дорожной, социальной. Это все приоритеты нового бюджетного цикла. И это не просто декларируемая цель. Это задача, которая обеспечена финансовыми ресурсами», — подчеркнул Ищенко.

В настоящее время основные параметры областного бюджета на 2019 год выглядят так: доходы составляют 158,7 млрд рублей, расходы — 165,7 млрд рублей. Почти 70% всех расходов (114,5 млрд рублей) — это расходы социальной направленности.

Председатель областного заксобрания обратил внимание на то, что ко второму чтению документ будет доработан, так как доходы и расходы будут увеличены за счёт получения регионом дополнительных средств из федерального бюджета.

ИА REGNUM напоминает, что 471 413,8 тыс. рублей будет выделено Ростовской области в виде гранта из федерального бюджета РФ. Средства поступят в региональную казну в форме межбюджетного трансферта, следует из проекта распоряжения правительства РФ.

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