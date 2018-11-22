МВФ под видом помощи продолжает навязывать Монголии жесткие требования

Улан-Батор, , 22:50 — REGNUM Глава делегации МВФ в Улан-Баторе Джефф Готлиб, возглавляющий рабочую группу по Монголии, констатировал «значительный прогресс» властей страны в преодолении экономического кризиса, в результате чего рост экономики ускорился, а размеры государственного долга сократились, сообщает 22 ноября Синьхуа.

По его словам, оживление в монгольской экономике приобрело устойчивый характер под влиянием резкого роста потребления и инвестиций, при одновременном стремлении властей к достижению заявленных макроэкономических показателей. В стране успешно регулируется бюджетный дефицит и увеличиваются чистые международные резервы.

При этом делегация МВФ выдвинула Улан-Батору новые условия по сдерживанию высоких темпов кредитования, несмотря на то, что именно это и обеспечивает восстановление экономики.

Итоги взаимодействия МВФ и Монголии будут подведены в рамках шестого обзора хода выполнения программы расширенного финансирования, утвердить которую предстоит Исполнительному совету МВФ.