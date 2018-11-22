США запускают новый виток торговой войны с Китаем

Пекин, , 22:44 — REGNUM Китай выразил США «серьезную озабоченность» публикацией отчета американского торгового представителя в КНР, в котором содержатся очередные голословные обвинения в передаче американских технологий, интеллектуальной собственности и инноваций, сообщает 22 ноября Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна.

Как отмечается в заявлении, документ тиражирует фейковую информацию, демонстрирует приверженность фабрикациям и вымыслу, игнорирует факты, и Китай не может это принять.

По мнению, Гао Фэна, отстаивая односторонние походы, которые реализуются на базе внутреннего американского законодательства, которое по факту объявляется превалирующим над международным правом, противоречит обещаниям США, которые они давали членам ВТО.

Выступая за перевод диалога между США и КНР в нормальное русло и поддерживая стабильный рост глобальной экономики, китайская сторона рассчитывает на скорейшую реализацию уже достигнутых договоренностей.