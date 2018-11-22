Предприниматели Москвы просят Собянина сохранить налог на имущество в 1,5%

Москва, , 21:20 — REGNUM Столичное бизнес-сообщество выступило за сохранение текущей ставки налога в отношении объектов недвижимого имущества в Москве на уровне 1,5%. Об этом говорится в обращении председателя совета московского отделения «Опоры России» Александра Жаркова к мэру Москвы Сергею Собянину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации 22 ноября.

Жарков отметил, что увеличение налоговой ставки может негативно отразиться на конкурентоспособности московских предприятий. Во-первых, это заставит предприятия отказаться от обновления фондов основных средств производства, во-вторых, вынудит пересмотреть планы по инвестиционным проектам, а также может отрицательно сказаться на фонде оплаты труда.

«Увеличение налоговой ставки с 1,5% до 2% на фоне повышения налога на добавленную стоимость также усилит рост инфляции в Московском регионе, что, в свою очередь, отразится на уровне реальных доходов населения, которые уже имеют тенденцию к снижению», — добавил руководитель экспертной группы московского городского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

Напомним, утвердить ставку налога на имущество на 2019 год власти Москвы должны до конца текущего года. Если мэрия не согласится заморозить ставку, она автоматически увеличится с текущих 1,5% до 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года ставка НДС составит 20%, тогда как нынешнее её значение составляет 18%.

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