Комитет Госдумы поддержал запрет на уличные табло курсов валют

Москва, , 20:03 — REGNUM Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал поправку к законопроекту о валютных операциях для резидентов, согласно которой банкам запретят размещать электронные табло курсов валют вне стен банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Речь идёт об информационных электронных табло с курсами валют, которые размещаются на улице. Как объяснил в ходе заседания комитета представитель Центробанка, такие изменения необходимы, поскольку сегодня большая часть незаконных точек обмена валюты принадлежат неизвестным физлицам, а не уполномоченным банкам.

«В этих обменных пунктах, как правило, проводятся операции по курсам, существенно отличающимся от тех, которые проводятся через уполномоченные банки. Соответственно, недобросовестная конкуренция. И эти операции незаконны априори, поскольку проводятся субъектами, которым такое право не дано законом», — отметил замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский.

Кроме того, граждане нередко страдают из-за таких недобросовестных игроков рынка, поскольку их могут обсчитать. В связи с этим регулятор предлагает запретить таким игрокам размещать табло с курсами валют на улице, чтобы не рекламировать свои услуги гражданам. Такие нормы «усложнят жизнь» частным обменникам, и незаконные точки обмена валюты не смогут привлекать клиентов. Таким образом, граждане будут чаще обращаться в уполномоченные банки для обмена валют и перестанут нарушать закон. Члены профильного комитета Госдумы согласились с таким предложением Центробанка и проголосовали за поправку.