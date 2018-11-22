Экономика стран ЕАЭС: «Задача дедолларизации уже решена»

Москва, , 19:40 — REGNUM России следует чаще заявлять о стимулировании перевода расчётов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в российские рубли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 ноября заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак на XIII Ежегодной международной конференции «Евразийская экономическая интеграция»

«Всё-таки было бы правильно и честно говорить о том, что нужно проводить расчёты в российских рублях — валюте крупнейшей экономики на евразийском пространстве», — заявил Сторчак.

«Дело не в каких-то национальных преференциях, просто Россия — крупнейший рынок, рынок, на котором присутствуют остальные экономики, который даёт и капитал, и рабочую силу, и сырьё. Логично продвигать идею о том, что расчёт в рублях — приоритет для Евразийского экономического союза», — подчеркнул он.

По его словам, именно так рынок и развивается естественным образом: в двусторонних торгово-экономических отношениях рубль доминирует, доминирует иногда в масштабе 80% взаимного товарооборота по экспорту и импорту.

«Фактически задачу дедолларизации на евразийском пространстве мы уже решили. Доллар всё реже и реже фигурирует как валюта расчётов в контрактах. Тем не менее работать в этом направлении нужно, и я не вижу необходимости стесняться того, чтобы именно российский рубль продвигать как основное средство расчёта и платежей», — заключил он.