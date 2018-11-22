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Киев построит скоростной транспортный коридор за счет Всемирного банка

Экономика

Коридор соединит центр украинской столицы и Троещину

Киев построит скоростной транспортный коридор за счет Всемирного банка
Иллюстрация: (с) ИА REGNUM
Кличко

Киев, 22 ноября 2018, 19:42 — REGNUM  Всемирный банк выделит Киеву порядка $1 млн на разработку проекта строительства коридора для высокоскоростного транспортного сообщения центра украинской столицы с жилым массивом «Вигуровщина-Троещина», заявила глава Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен, сообщает 22 ноября УНИАН.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, финансированием строительства коридора для скоростного сообщения с Троещиной будет заниматься Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. Всемирный банк создаст для проекта технико-экономическое обоснование. Длина коридора — 20 км.

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Напомним, ранее ведущий экономист и руководитель программ Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Фарук Хан заявил, что рост ВВП Украины в 2019 году составит 3,5% с кредитом от МВФ, а без кредита — ниже 2%.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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