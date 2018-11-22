В Дагестане наложили три штрафа на «Газпром межрегионгаз Пятигорск»

Махачкала, , 19:25 — REGNUM Компания «Газпром межрегионгаз Пятигорск» оштрафована почти на 2 млн рублей. Санкции наложены за нарушение закона о защите конкуренции, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе УФАС Дагестана.

В августе 2018 года антимонопольное ведомство признало газовую компанию виновной в связи с угрозами о прекращении поставок трем медучреждениям Дагестана. На предприятие был наложен штраф в размере 3 млн рублей — по миллиону за каждое нарушение.

Энергосбытовая компания не согласилась с санкциями и обратилась в Арбитражный суд Дагестана. Последний признал законным привлечение общества к административной ответственности, однако размер штрафа был снижен до 1 млн 950 тысяч рублей — по 650 тысяч рублей за каждое из нарушений.

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Напомним, что в июле 2018 года ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» также было оштрафовано на 650 тысяч рублей за то, что от газоснабжения была отключена строительная компания «Дорстрой-7». А перед этим, в январе 2018 года, данная газовая компания всё на те же 650 тысяч рублей была оштрафована за прекращение поставки газа в декабре 2015 года предприятию «Мушарака», производящее трубы, полосы, плиты и прочую продукцию.