Вызовы развитию ЕЭАС: «Пора расширять полномочия наднациональных органов»

Москва, , 19:13 — REGNUM Между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по-прежнему сохраняются существенные ограничения для свободного движения товаров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 ноября заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян на XIII Ежегодной международной конференции «Евразийская экономическая интеграция»

«Ещё существуют барьеры и ограничения, которые мешают свободному перемещению товаров на наших рынках. Мы должны быть нацелены на углубление нашего интеграционного проекта», — заявил Саркисян.

По его словам, барьеры являются результатом несогласованных политик государств.

«Здесь кроется секрет успеха: мы должны научиться проводить согласованные политики в промышленности, в сельском хозяйстве, и необходимо вырабатывать новые механизмы, расширять полномочия наднациональных органов, чтобы были реальные рычаги и возможности координации национальных политик», — пояснил он.

В основе согласованных политик лежит гармонизация законодательств, указал эксперт. Это чётко зафиксировано в союзном договоре: центральные банки и национальные правительства должны иметь чёткую программу действий по этому вопросу.

«Но складывается очень странная ситуация, что чаще наши центральные банки с большим удовольствием сотрудничают с международными организациями, нежели удаётся наладить работу между нашими странами по гармонизации наших законодательств», — констатировал он.

В то же время Саркисян отметил показатели роста товарооборота между участниками ЕАЭС, при этом доля конечной продукции во взаимном товарообороте увеличивается, фиксируется и рост кооперационных связей между странами. По его словам, потенциал эффекта взаимодействия в рамках ЕАЭС оценивается порядка 1% роста ВВП.