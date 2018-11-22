Замруководителя ФАС рассказал о преимуществах перехода на альткотельную

Красноярск, , 18:36 — REGNUM Один из ключевых моментов, который вызывает опасения у властей и населения в рамках изменения подхода к тарифному регулированию, — это резкий рост цен на тепло при переходе на новую модель рынка, так называемую альтернативную котельную. В ходе дискуссии в рамках круглого стола «Новая модель рынка тепла: вызовы и решения для городов Сибири» в Красноярске участники, включая представителей Министерства энергетики РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ, а также представителей власти Красноярского края отметили, что не допустят существенного роста тарифов на тепловую энергию в случае перехода на новую модель.

«Все условия перехода на альткотельную и дальнейшее регулирование тарифа по этой модели строго прописаны в законодательстве. Потребитель защищен от резкого скачка тарифов на законодательном уровне», — подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

Он отметил, что перед внесением в Правительство документа о переходе муниципалитета на данный метод регулирования, ФАС и Минэнерго согласовывают параметры альтернативной котельной. И федеральные, и региональные, и муниципальные власти оценивают приемлемый уровень цены, чтобы не допустить неподъемной нагрузки на население.

«Глава муниципалитета, он, как выборный человек, понимает, что ему гораздо важнее интересы населения, чем он пойдет на поводу у компании. Поэтому это тоже консенсус, взвешивание социальных и экономических интересов», — отметил Виталий Королев.

По его словам, тарифообразование по методу «альтернативной котельной» означает качественное и надежное теплоснабжение для потребителя, а для инвестора — стабильность.

«Нестабильность тарифного регулирования зависит от экономической ситуации в стране. Альтернативная котельная стабилизирует ситуацию и позволяет инвестору не сомневаться в своём будущем», — сказал Виталий Королев.

Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Алексей Храпков добавил, что новая модель рынка тепла очень гибкая, так как позволяет бизнесу и власти договориться о более низкой цене за тепло.

«Альткотельная устанавливает высшую планку! Стороны могут договориться пойти более медленным темпом», — заметил Алексей Храпков

По мнению директора по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании (СГК) Екатерины Косоговой, бизнес также не заинтересован в резком росте тарифов, так как высокие цены отпугнут потребителей. Предельный уровень альтернативной котельной — это та цена, при которой потребитель может построить свою собственную котельную, тогда как энергетики заинтересованы в подключении большего количества к централизованному теплоснабжению, а продажа тепла по максимальной цене этому не способствует.

«Нам, как бизнесу, неинтересно торговать по высокой цене. В наших интересах, чтобы к нам подключались больше потребителей по разумным ценам», — подчеркнула она.

Преимущество новой модели для инвесторов, по словам Екатерины Косоговой, не в росте цен, а в стабильности, которую она дает как энергетикам, так и потребителям.

Новый принцип метода расчета тарифов на тепло утвержден Федеральным законом от 29 июля 2017 г. N 279-ФЗ. Он подразумевает переход от ежегодного государственного регулирования тарифов на тепловую энергию к установлению верхней планки цены на долгосрочный период — не менее 10 лет. Для расчета предельного уровня цены за основу берется стоимость строительства и обслуживания нового теплоисточника (альтернативной котельной). Итоговая цена на тепловую энергию определяется по соглашению между теплоснабжающей компанией и муниципалитетом и может быть ниже предельного уровня.

Справка: «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тува. Основные виды деятельности — производство тепло‑ и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 10,9 ГВт и тепловой мощностью — 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 777 км, ремонтные и сервисные компании. На долю станций СГК приходится примерно 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 32 тыс. человек.