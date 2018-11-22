Защита от санкций: «Россия может работать в обход системы SWIFT»

Москва, , 18:21 — REGNUM России следует обратить внимание на инициативы стран Европейского союза, которые направлены на обход наложенных США санкционных ограничений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 ноября заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов на XIII Ежегодной международной конференции «Евразийская экономическая интеграция».

«Надо внимательнее изучать европейские проявления антисанкционного характера. Безусловно, по этим направлениям также надо сотрудничать, и мы надеемся на поддержку, прежде всего, европейских финансовых институтов», — заявил Бельянинов.

Он напомнил, что ранее Иран был отключен от системы SWIFT, в результате чего Иран и страны Евросоюза уже начали работу над новыми финансовыми механизмами по созданию межбанковского канала связи.

По его словам, в России также разрабатываются аналогичные проекты: в частности, ЕАБР провёл большую работу по созданию собственной расчётно-клиринговой системы, важнейшей особенностью которой является возможность её использования для расчётов в национальной валюте, минуя SWIFT и конвертацию переводимых средств в доллар США.

«Нам надо успеть с тем, чтобы мы не отдавали наши традиционные рынки в чужие руки и чтобы могли оперативно реагировать на те или иные вызовы», — добавил Бельянинов.

22 ноября 2018 г. в Москве по инициативе Евразийского банка развития (ЕАБР) прошла XIII Ежегодная международная конференция «Евразийская экономическая интеграция».