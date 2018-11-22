«На Ямале отсидеться не удастся»: проект бюджета-2019 вызвал бурные споры

Салехард, , 18:13 — REGNUM В ЯНАО бюджет-2019 принят без учёта мнения оппозиции. И всё же большинством голосов депутаты Заксобрания ЯНАО 22 ноября приняли закон «Об окружном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сбалансированный, бездефицитный

Представителей общественности порадовало, что впервые в открытый доступ выложена запись прямой трансляции важного в жизни региона заседания парламента автономного округа. Что касается ямальского бюджета за 2019 год, то он тоже вызывает волну позитива: свёрстан бездефицитным и продолжает сохранять социальную направленность. Доходы и расходы определены в равных долях — по 175 млрд рублей.

Директор департамента финансов Альбина Свинцова отметила, что формирование доходов окружного бюджета осуществлялось в условиях значительных изменений налогового законодательства, а именно отмены налога на движимое имущество организаций, увеличение основной ставки НДС на 2%, роста налоговой нагрузки в нефтегазовом секторе и централизации 1% налога на прибыль в федеральном бюджете.

«Но несмотря на это, доходы окружного бюджета в следующем году увеличатся на 20%, или на 29 млрд рублей. Это стало возможным благодаря реализации на территории Ямала крупнейших инвестиционных проектов в области добычи и транспортировки углеводородного сырья, а также развитию транспортной инфраструктуры», — отметила Альбина Свинцова.

Директор департамента финансов также сообщила депутатам Заксобрания, что к началу 2022 года государственный долг Ямала сократится на 25% и составит не более 5% к собственным доходам бюджета.

Увеличение по всем статьям

Раскрывая бюджет постатейно, Альбина Свинцова обрадовала увеличением финансирования выше уровня 2018 года образования на 22%, здравоохранения на 29%, развития спорта на на 30%, соцзащиты на 15%, ЖКХ на 16%, АПК на 11%, развития культуры на 65%.

«Впервые в 2019 году предусмотрено выделение грантов любительским коллективам и некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов. 2019 год объявлен президентом РФ Годом театра в России. В бюджете также предусмотрены средства на приуроченные к нему мероприятия», — пояснила щедрость ямальских властей Альбина Свинцова.

На реализацию национальных проектов на Ямале планируется потратить в 2019 году 25,4 млрд рублей, а также вложить инвестиций на 15 млрд рублей.

На реализацию государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём» в 2019 году регион направит 9 млрд рублей, что на 36% выше уровня 2018 года. Это позволит улучшить жилищные условия более чем десяти тысячам ямальских семей. На обеспечение жильём отдельных категорий граждан предусмотрено 8,5 млрд рублей, в том числе 900 млн рублей запланировано на предоставление субсидий двум тысячам молодых семей. На переселение из аварийного жилья будет направлено в 2019 году 5,4 млрд рублей.

На строительство объектов Северного широтного хода в бюджете ЯНАО определены в 2019 году 11 млрд рублей — в два раза больше, чем в 2018 году. В два раза увеличится и субсидирование авиа‑ и водных маршрутов по региону — запланировано на эти цели шесть миллиардов рублей.

«Это касается граждан страны и ямальцев»

Столь позитивный и бездефицитный бюджет, казалось бы, не мог вызвать споров и отторжения. Однако у представителей парламентской оппозиции возникли вопросы. Фракция ЛДПР акцентировала внимание на выпадающих доходах.

«Мы вынуждены отметить, что межбюджетная политика федерального центра, направленная на выкачивание денег из регионов, ставит под удар большое количество необходимых нашему автономному округу социальных направлений. В этом году и в ближайшие годы из-за изменений налоговой политики федерального центра Ямал потеряет более 20 млрд рублей. Только в этом году на «движимом имуществе» мы потеряем около восьми миллиардов. Это деньги, которые, безусловно, нужны в самом автономном округе для развития социальной инфраструктуры, строительства жилья, дорог, новых объектов», — озвучил позицию фракции ЛДПР Законодательного собрания ЯНАО её руководитель Александр Голубенко.

Против проекта окружного бюджета проголосовала фракция КПРФ регионального парламента. Представитель коммунистов Елена Кукушкина напомнила, что ранее приостановили и не вернули в ныне в «прекрасный и сбалансированный» бюджет компенсационную выплату на оздоровление работникам государственных учреждений в ЯНАО, которая составляет 15 тыс. рублей на одного человека. Также КПРФ не поддерживает увеличение транспортного налога на Ямале.

«Как бы ни был хорош бюджет, но доходы населения стремительно падают. Большинство россиян вынуждены экономить. Ямал здесь не стал исключением. Реальные зарплаты большинства трудящихся значительно ниже декларируемой средней заплаты по региону. В Государственную думу вносятся всё новые инициативы, ухудшающие жизнь граждан. Повышен возраст выхода на пенсию, увеличен НДС на 2%, что скажется на стоимости товаров, в том числе первой необходимости. Со следующего года население ожидает резкий рост тарифов на вывоз твердых бытовых отходов. Принят закон, предусматривающих налогообложение доходов самозанятых граждан. Обсуждается законопроект, обязывающий неработающих платить страховые взносы, в том числе в фонд обязательного медицинского страхования. По сути, это означает отмену бесплатной медицинской помощи. Это касается граждан всей страны. И нам не удастся отсидеться здесь, на Ямале», — пояснила своё нежелание голосовать за бюджет депутат Заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина.

Претензий к главному финансовому документу у представителя «Справедливой России» Валерия Степанченко тоже довольно много. В частности, он ратует за то, чтобы не гоняли людей старше 80 лет по инстанциям за справками по коммунальной субсидии, а начисляли почтенным людям эти субсидии автоматически, без вороха справок.

Но бюджет принят, и ямальцам с ним жить.

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