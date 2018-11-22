Из-за СПГ-терминала газ в Литве для потребителей подорожает на 20%

Вильнюс, , 17:28 — REGNUM В Литве газ для бытовых потребителей с 1 января 2019 года подорожает сразу минимум на 15−20% из-за того, что компонент по содержанию СПГ-терминала в Клайпеде возрастёт до 618,94 евро за мегаватт-час — это сразу на 31,7% выше, чем было, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такое решение официально приняла государственная комиссия по контролю за ценами и энергетикой.

В комиссии отметили, что при установке нового тарифа учитывали и снижение потребления газа в Литве. В изменённый компонент входит стоимость содержания СПГ-терминала, включая сумму аренды у Норвегии, расходы на эксплуатацию и содержание инфраструктуры.

В компонент не входит сама цена на газ, который закупается у Statoil. Цена покупок засекречена под предлогом коммерческой тайны. Считается, что уже сегодня, до этого повышения, газ с СПГ-терминала стоит дороже российского на 20−30%.