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Из-за СПГ-терминала газ в Литве для потребителей подорожает на 20%

Экономика

Комиссия по контролю цен и энергетики утвердила новый тариф компонента по содержанию СПГ-терминала

Из-за СПГ-терминала газ в Литве для потребителей подорожает на 20%
妖精書士
СПГ-терминал

Вильнюс, 22 ноября 2018, 17:28 — REGNUM  В Литве газ для бытовых потребителей с 1 января 2019 года подорожает сразу минимум на 15−20% из-за того, что компонент по содержанию СПГ-терминала в Клайпеде возрастёт до 618,94 евро за мегаватт-час — это сразу на 31,7% выше, чем было, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такое решение официально приняла государственная комиссия по контролю за ценами и энергетикой.

В комиссии отметили, что при установке нового тарифа учитывали и снижение потребления газа в Литве. В изменённый компонент входит стоимость содержания СПГ-терминала, включая сумму аренды у Норвегии, расходы на эксплуатацию и содержание инфраструктуры.

В компонент не входит сама цена на газ, который закупается у Statoil. Цена покупок засекречена под предлогом коммерческой тайны. Считается, что уже сегодня, до этого повышения, газ с СПГ-терминала стоит дороже российского на 20−30%.

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Газодобыча и транспортировка газа
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