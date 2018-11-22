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«Золотые» земли Ялты наиболее привлекательны для земельных мошенников

Экономика

В Крыму рассказали о методах борьбы с недобросовестными застройщиками

«Золотые» земли Ялты наиболее привлекательны для земельных мошенников
Марина Каширская © ИА REGNUM
Ялта

Ялта, Крым, 22 ноября 2018, 17:27 — REGNUM  Больше всего проблем с недобросовестными застройщиками в Крыму наблюдается на Южном берегу полуострова, особенно в Ялте. Об этом на своей странице в Facebook 22 ноября рассказал глава РК Сергей Аксёнов.

«Властями принято решение создать комиссию, которая будет работать над этой проблемой. Все объекты ИЖС разделят на три группы. В первую группу войдут объекты, которые можно вводить в эксплуатацию без каких-либо корректировок. Во вторую — включат объекты, у которых есть небольшие проблемы, но их реально решить в короткий срок и без особых затрат», — отметил руководитель региона.

В третью группу, по его словам, войдут объекты, которые невозможно оформить из-за нарушений ряда норм и законов.

«Каждый объект в этой группе будет рассмотрен индивидуально, после этого все собранные материалы будут переданы в прокуратуру», — заверил Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местном правительстве пообещали помочь крымчанам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, вернуть свои деньги, а всех недобросовестных застройщиков привлечь к уголовной ответственности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму обещают помочь обманутым дольщикам — словом и делом

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