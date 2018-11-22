Власть должна работать с людьми в сложных ситуациях: эксперт о долгах ЖКХ

Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM Жители почти всех многоквартирных домов платят за ЖКХ с некоторым отставанием, а в последнее время выросло число людей, которые из-за экономических трудностей вообще перестали платить, власти должны работать с этими гражданами, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 22 ноября, депутат парламента Петербурга Михаил Амосов, комментируя информацию о росте задолженности организаций ЖКХ перед поставщиками ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что долги организаций ЖКХ перед поставщиками ресурсов составляют почти 200 млрд рублей. Медведев поручил главам регионов изучить проблему, принять необходимые меры и доложить об этом.

«Задолженность есть почти в любом многоквартирном доме. Среднее отставание платежей составляет около месяца. Кто-то заплатил не вовремя, кто-то уехал в отпуск, возможны и другие причины. В последнее время появилась и еще одна причина: экономическая ситуация ухудшилась, и большее, чем раньше, число людей просто перестали платить.

Исполнительная власть должна работать с гражданами, с должниками. С теми, кто не пропивает эти деньги, а действительно оказался в той или иной сложной жизненной ситуации. Существуют механизмы дотаций, но граждане не всегда к ним прибегают. С этим надо работать, как и с организациями ЖКХ, большинство из которых являются государственными», — отметил Амосов.