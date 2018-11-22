В Крыму обещают помочь обманутым дольщикам — словом и делом

Симферополь, , 17:07 — REGNUM Правительство Крыма обещает помочь людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков вернуть свои деньги. Об этом на своей странице в Facebook 22 ноября сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Ни один из добросовестных покупателей оставлен один на один с проблемой не будет. Правительство окажет всю юридическую и методическую помощь с целью легализации жилья для людей или взыскания денежных средств с недобросовестных подрядчиков. Моя позиция предельно простая — помощь добросовестным покупателям и, соответственно, уголовное наказание для недобросовестных подрядчиков. Более того, весь ущерб, который государство понесёт в процессе оказания помощи обманутым дольщикам, должен ложиться на застройщика, который решил нажиться на людях», — отметил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года на группу компаний КСК, ведущую строительство ряда крупных объектов на Южном берегу полуострова, завели уголовное дело по факту мошенничества. По словам представителей министерства строительства и архитектуры РК, на одном только проекте «Морского квартала в Алуште», который предполагал строительство 150 тысяч квадратных метров курортных апартаментов — три 18-этажных дома — было привлечено средств дольщиков на 198 миллионов рублей.

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