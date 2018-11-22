В 2018 году профицит бюджета соцфонда Киргизии превысит 683,5 млн рублей

Бишкек, , 16:59 — REGNUM По итогам 2018 года доходы бюджета социального фонда Киргизии должны будут составить 51 млрд 151,6 млн сомов (48,2 млрд рублей). Об этом заявил председатель соцфонда, выступая на заседании парламента Медер Ирсалиев, сообщила пресс-служба законодательного органа.

Расходы же, как отмечает чиновник, в этот период сложатся на уровне 50 млрд 427 млн сомов (более 47,5 млрд рублей), что 1,1% или на 577 млн сомов (544 млн рублей) больше ранее утвержденного бюджета.

По словам Ирсалиева, на 2019 год доходная часть бюджета социального фонда Киргизии прогнозируется в сумме более 54 млрд 61,3 млн сомов (51 млрд рублей), на 2020 год — 57 млрд 426 млн сомов (свыше 54,1 млрд рублей), а на 2021 год — 60 млрд 992 млн сомов (более 57,5 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, доходы социального фонда Киргизии в 2017 году составили около 48 млрд 912 млн сомов (свыше 46,1 млрд рублей по текущему курсу), а расходы — более 46 млрд 462,6 млн сомов (свыше 43,8 млрд рублей).

Отметим, что расходы на нужды пенсионного фонда в минувшем году превысили 42 млрд 558,4 млн сомов (более 40,1 млрд рублей). В 2017 году количество пенсионеров в республике выросло на 16,5 тысячи и достигло 633,9 тысячи человек.