В 2018 году разрешение на работу в Киргизии получили около 9 тысяч китайцев

Бишкек, , 16:57 — REGNUM В 2018 году государственная служба миграции Киргизии предоставила гражданам 90 иностранных государств около 12 тысяч разрешений на работу на территории республики. Об этом заявил статс-секретарь ведомства Нурлан Шерипов, выступая на заседании парламента, пишет «Kaktus.media».

По словам чиновника, 75% иностранцев, получивших такие разрешительные документы, являются гражданами Китая.

«Большинство иностранных граждан трудятся в сфере промышленности и дорог. 48% иностранцев, получивших разрешение на трудовую деятельность, работают в Бишкеке», — констатировал он.

ИА REGNUM напоминает, что по информации государственной службы миграции, в 2017 году иностранных гражданам было выдано свыше 14,7 тысячи разрешений на работу в Киргизии. Из них гражданам Китая — около 11,6 тысячи.

Отметим, что большинство из этих трудовых квот в минувшем году получили сотрудники компании «China Road», занимающейся строительством и реконструкцией автомобильных дорог Киргизии.