Смоленская область получит грант за прилежный сбор налогов

Смоленск, , 16:26 — REGNUM 553 млн 795,5 тыс. рублей выделено Смоленской области из федерального бюджета в виде гранта. Об этом ИА REGNUM сообщает 22 ноября со ссылкой на проект распоряжения правительства РФ, ранее поступивший в Госдуму. Всего в перечень получателей грантов в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета вошло 40 регионов, общая сумма, выделенная на эти цели — 19 млрд 960 млн рублей.

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект распоряжения подготовлен Минэкономразвития в целях «содействия достижению и (или) поощрения достижения наивысших темпов роста налогового потенциала по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти» по итогам 2017 года. Смоленская область вошла в число 19 регионов, для которых размер выделенного гранта превысил 500 млн рублей.

В 2017 году смоленские налогоплательщики пополнили консолидированный бюджет Российской Федерации на 46,7 миллиарда рублей, увеличив показатель 2016-го года на 3,6%.В федеральный доход направлено 15,7 миллиарда рублей (рост составил 2,5%). В консолидированный бюджет Смоленской области перечислен 31 миллиард рублей (на 4,2% больше аналогичного показателя предшествующего года).