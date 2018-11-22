Оппоблок: власти Украины саботируют создание экспортно-кредитного агентства

Киев, , 16:13 — REGNUM Верховная Рада Украины отклонила законопроект № 8414 «О внесении изменений в приложение №3 закона Украины «О государственном бюджете на 2018 год». Документ предусматривал выделение 112 тыс. 200 грн. (4040 долл.) в бюджете на текущий год, чтобы Экспортно-кредитное агентство могло выпустить первые акции. Соответствующий законопроект поддержали только 176 депутатов (необходимо минимум 226 голосов).

В свою очередь депутат от фракции «Оппозиционный блок» Владимир Гусак обвинил правительство Украины в нежелании создавать экспортно-кредитное агентство и поддерживать украинских экспортеров.

«Правительство не может найти 112 тыс. грн. для того, чтобы запустить в работу Экспортно-кредитное агентство Украины. Фактические правительство саботирует создание Экспортно-кредитного агентства и поддержку экспорта из Украины… Фракция Оппозиционный блок требует реально поддержать украинскую экономику и украинский экспорт, а за этот законопроект мы не будем голосовать», — сказал Гусак.

Он сообщил, что в 2018 году объем экспорта украинских товаров снизился почти на треть по сравнению с 2012—2013 гг.

«В 2018 году общий украинский экспорт почти на треть меньше, чем в 2012—2013 гг. К сожалению, львиную часть этого экспорта продолжают составлять товары и продукция с низкой добавленной стоимостью. Действительно, Верховная Рада пыталась принять ряд законопроектов, направленных на хоть какую-то поддержку экспорта, в частности по созданию экспортно-кредитного агентства. Но что мы видим, правительство это саботирует. Это какой-то ужас, что в Верховной Раде нужно голосовать за законопроект о выделении 112 тыс. грн.», — рассказал Гусак.

Как сообщало ИА REGNUM, в пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что деньги нужны, в частности, чтобы экспортно-кредитное агентство могло оплатить государственную пошлину за регистрацию выпуска ценных бумаг.

7 февраля текущего года правительство Украины приняло решение о создании частного акционерного общества Экспортно-кредитное агентство с уставным капиталом в размере 200 млн. грн. (7,2 млн. долл.) и поручило минэкономразвития осуществить частное размещение первого выпуска акций общества в количестве 200 000 штук.