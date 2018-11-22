В Латвии для экономии энергии жителей призывают не проветривать помещения

Рига, , 16:10 — REGNUM В Даугавпилсе прошел день энергии, где специалисты рассказывали, как сократить потребление электричества и сэкономить на счетах, сообщает передача «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Среди возможных способов сэкономить на счетах за электроэнергию эксперты предлагают латвийцам не оставлять приборы просто включенными в розетку. К примеру, ассистент по энергоаудиту Виестур Балодис подчеркнул, если изменить свое отношение к этому, то можно экономить от 5 до 10% потребляемой энергии. Другой специалист — Гатис Жогла считает, что общество в целом потребляет очень много энергии, виня в этом привычку — проветривание помещений.

«Зимняя вентиляция — это худшее, что вообще придумано. Вы открываете окна на маленькую щель, а все что происходит — это потеря теплоэнергии, потому что охлаждается вся конструкция. Лучше открыть насколько можно, пойти в другой угол комнаты, а потом закрыть, когда почувствуете холод».

Эксперт также напомнил, что не надо забывать об утеплении зданий, и подчеркнул, что даже если в доме тепло, это не значит, что его не надо утеплять.

«Дома тепло, потому что в кошелке уже не так тепло, поскольку за энергию надо платить», — заявил энергоаудитор Гатис Жогла.

Таким образом, эксперты советуют латвийцам не лениться и, изменив свои привычки и потратив личные средства на утепление домов, им удаться сэкономить значительную сумму по оплате электроэнергии, не выходя из дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 80% латвийских потребителей, которые являются клиентами компании «Elektrum», ожидает увеличение счетов за электричество.