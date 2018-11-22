В Ульяновской области создан автомобильный промышленный кластер

Ульяновск, , 16:07 — REGNUM Автокластер Ульяновской области включен в реестр промышленных кластеров России. Якорное предприятие объединения — ульяновский автомобильный завод, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Глава региона Сергей Морозов подчёркивает, что автомобилестроение для Ульяновской области является «важнейшей отраслью экономики». По его словам, в 2018 году предприятия автомобильного кластера отгрузили продукцию на сумму более 42 млрд рублей.

«Стабильный рост объёмов произведенной и отгруженной продукции участниками кластера дает нам основания рассчитывать на рост локализации и увеличение загрузки мощностей местных заводов, которые изготавливают компоненты. Кроме того, автокластер позволит оптимизировать издержки для конечного производителя в результате привлечения альтернативных поставщиков из числа именно производителей Ульяновской области. Недавно мы приняли решение о создании технопарка в сфере высоких технологий. Уверен, что эти ключевые события в области автомобилестроения станут взаимовыгодными как для участников объединения, так и для региона», — отметил губернатор Сергей Морозов.

По словам первого заместителя председателя регионального правительства Андрея Тюрина, с ноября 2018 года автокластер Ульяновской области включен в реестр промышленных кластеров Россиии. Это значит, участники автокластера могут воспользоваться мерами стимулирования в сфере промышленности. Автокластер призван расширить кооперацию между участниками, вывести их продукцию на новые рынки сбыта и способствовать созданию новых локальных производств.

Помимо Ульяновского автомобильного завода, который стал якорным предприятием, в объединение вошли автокомпонентные предприятия-поставщики и образовательные учреждения, обеспечивающие подготовку квалифицированных кадров в отрасли автомобилестроения. В числе участников такие компании, как «Улпласт», «ДААЗ-Штамп», «Автосвет», «ДимитровградЖгутКомплект», «УАЗ-Автокомпонент», «Завод Сигнал» и другие. Всего на предприятиях автокластера работает более 16 тыс. человек.

«На сегодняшний день сформирована программа развития, реализация которой позволит не только улучшить экономические и технологические показатели предприятий-участников объединения, но и будет способствовать продвижению промышленности региона в соответствии с принятыми стратегическими программами Ульяновской области», — рассказала генеральный директор ассоциации организаций машиностроения «Автомобильный промышленный кластер Ульяновской области» Марина Глухова.

Она также отметила, что организация единого кластера положительно отразится и на производительности труда. Создание высокопроизводительных рабочих мест, регулярное повышение уровня подготовки специалистов и оплаты труда в конечном итоге приведет к наращиванию темпов производства

По словам заместителя генерального директора ООО «УАЗ» Александра Лагунова, федеральный статус объединения позволит его участникам получить серьезную государственную поддержку. Он отметил, что в настоящее время готовятся совместные проекты, которые будут претендовать на помощь из средств федерального бюджета. Предприятия кластера смогут субсидировать до 50% затрат на реализацию проектов по развитию производства: изготовление оснастки, обучение персонала, сертификацию продукции.

«У компаний появится возможность расширить выпускаемую номенклатуру, а кластер даст импульс росту производительности труда и конкурентоспособности наших поставщиков», — добавил Александр Лагунов.

Планируется, что в состав автокластера также войдут поставщики Ульяновского автомобильного завода, расположенные за пределами региона. Тем самым объединение приобретет межрегиональный статус, говорят региональные власти.