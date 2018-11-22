«Россети» инвестируют в электросетевую инфраструктуру ЯНАО 10 млрд рублей

Салехард, , 16:02 — REGNUM Объем инвестиций, которые «Россети» планируют направить в развитие электросетевого комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, составит более 10 млрд рублей за пять лет, заявил глава предприятия Павел Ливинский на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба компании.

По словам Ливинского, создание инфраструктуры позволит повысить надёжность, доступность энергоснабжения и нарастить энергетический потенциал региона с учётом стоящих в нём задач.

«Компания планирует инвестировать в развитие электросетевого комплекса в ближайшие 5 лет более 10 млрд руб., ввести 230 МВА трансформаторной мощности и построить около 300 км линий электропередачи», — сказал он.

Ливинский также поддержал предложение губернатора, связанное с централизацией энергосистемы, отметив, что содержание самостоятельных энергосистем требует огромных операционных расходов.

Напомним, в сентябре этого года столица округа была присоединена к Единой энергетической системе России. Во время встречи стороны обсудили подключение к централизованной зоне города Лабытнанги, поселков Харп и Аксарка.