Надежное теплоснабжение городов Сибири сохранят инвестиции

Красноярск, , 15:59 — REGNUM Возможностям для привлечения инвестиций в отрасль теплоснабжения и изменению сложившегося рынка тепловой энергии был посвящён круглый стол, который организовала ежедневная деловая газета «Ведомости» во второй день IX Сибирского энергетического форума, проходящего в Красноярске.

В работе дискуссионной площадки приняли участие представители федеральной и региональной власти, Федеральной антимонопольной службы РФ. Директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании (СГК) Екатерина Косогова рассказала о первых результатах работы по новой модели рынка тепла и возможностях для Красноярска.

Участники дискуссии обсудили ряд ключевых тем, в частности, ситуацию с теплоснабжением в Красноярском крае, пути комплексного решения проблем, а также инвестиции в отрасль, параметры инвестиционных проектов и их влияние на тариф на тепловую энергию.

По словам Екатерины Косоговой, Сибирская генерирующая компания готова инвестировать деньги во всех городах присутствия, в том числе и в Красноярске:

«При понятных условиях возврата инвестиций мы готовы профинансировать проекты в наших городах на 60 млрд рублей. По Красноярску мы разработали инвестиционные проекты на 18,7 млрд. Сейчас в инвестициях нас сдерживает постоянно изменяющиеся условия тарифного регулирования, не хватает стабильности».

Екатерина Косогова подчеркнула, что срок окупаемости всех проектов СГК, которые могут быть реализованы при внедрении метода «альткотельной», составляет 10−15 лет:

«На срок действия соглашения по альтернативной котельной мы защищены как инвестор от каких-либо изменений в законодательстве. Но чем дольше мы откладываем решение, тем дороже в дальнейшем переход на новую модель рынка тепла обойдётся для потребителя, и тем больше времени понадобится в дальнейшем для возврата инвестиций. А инвестпроекты со сроком окупаемости в четверть века мы рассматривать не готовы».

Возможность возврата вложений в систему централизованного теплоснабжения подтвердили представители исполнительной власти региона.

«Метод альткотельной, или метод долгосрочного тарифного регулирования, гарантирует возможность возврата инвестиций. Мы получили пакет предложений Сибирской генерирующей компании по инвестиционным проектам на 18,7 млрд рублей, и сейчас рассматриваем их. Как регулирующий орган мы стоим на стороне потребителя и не допустим взрывного роста тарифа. Но, опять же, по нашему мнению, переход на новую модель рынка тепла будет очень выгоден для потребителя», — прокомментировала министр тарифной политики Красноярского края Марина Пономаренко.

Возможность применения нового подхода к тарифообразованию в сфере теплоснабжения при наличии возможности реализации проектов по модернизации системы централизованного теплоснабжения подтвердили и в Министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.

«Помимо тарифных решений, приемлемых для населения, еще должны быть достаточные возможности у предприятия модернизировать систему, повышать надежность и улучшать качество предоставляемых услуг, и это тоже одно из условий. И здесь, конечно, важен баланс, если мы баланс соблюдем, и он будет понятен всем участникам процесса, в таком случае подход может быть применён», — отметил руководитель ведомства Евгений Афанасьев.

Изменение существующего рынка тепла, переход к новой модели тарифообразования позволит уйти от существующей методики «Затраты плюс», при которой инвестировать в отрасль невыгодно. При этом методе у теплоснабжающей организации (ТСО) нет стимула сокращать свои затраты. Если затраты ТСО в ремонты в результате модернизации сетей и теплогенерирующих мощностей будут сокращаться, то и краткосрочный тариф, который устанавливается на один год органом тарифного регулирования региона, в дальнейшем может быть сокращён. Инвестиционный потенциал при таком методе тарифного регулирования отсутствует.

Тарифообразование по методу «альткотельной» позволяет открыть возможности для возврата инвестиций. В этом случае государство устанавливает верхнюю планку стоимости одной гигакалории тепловой энергии. Долгосрочный тариф (не менее, чем на 10 лет) на тепловую энергию не может превышать эту цифру, но может быть ниже, и устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО), которая будет нести финансовую ответственность перед потребителями за надежность и качество теплоснабжения, и администрацией муниципального образования. Новая модель рынка тепла создаёт стимулы для развития, повышения эффективности централизованного теплоснабжения и позволит обеспечить инвестиционный потенциал тарифной выручкой и привлечением долгового финансирования. Переход к новой модели рынка тепла является добровольным.