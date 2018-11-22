Бюджет Екатеринбурга-2018: сколько заработали и на что потратили?

Екатеринбург, , 15:56 — REGNUM Бюджет Екатеринбурга в 2018 году исполняется с профицитом. Об этом 22 ноября на заседании комиссии местной умы по бюджету заявила и.о. начальника городского департамента финансов Анна Турунцева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Доходы превысили 28 млрд рублей, а расходы — 26 млрд. Больше всего было потрачено на образование — 13 млрд 246 млн. На втором месте по объёму затрат находится национальная экономика — 5 млрд 279 млн рублей. Социальная политика потребовала из горбюджета 2 млрд 699 млн, рублей, общегосударственные вопросы — 1 млрд 810 млн, а жилищно-коммунальное хозяйство — 1 млрд. 489 млн.

На культуру ушло 936 млн рублей, а на здравоохранение — 605 млн. Ещё 203 млн потратили на правоохранительную работу и национальную безопасность, 200 млн — на физкультуру и спорт. Охрана окружающей среды обошлась в 88 млн рублей. А меньше всего потратили на СМИ — 59 млн.