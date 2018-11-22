В Подмосковье увеличили стоимость патентов для иностранных работников

Красногорск, , 15:53 — REGNUM Стоимость патента для иностранных работников в Московской области в 2019 году составит 4 750 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московской областной думы 22 ноября. Для сравнения, в 2018 году стоимость патента составляла 4 300 рублей.

«Мера позволит дополнительно мобилизовать в бюджет области порядка 1 млрд рублей», — заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов («Единая Россия»).

В 2018 году доход от патентов в бюджет региона составил порядка 6 млрд рублей. Необходимость приобретения патента закреплена федеральным законодательством с 1 января 2015 года. Региональный коэффициент устанавливается законом субъекта РФ на следующий календарный год.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новому постановлению правительства РФ, в 2019 году квоты на иностранных работников будут увеличены по сравнению с 2018 годом. Так, с следующем году на работу в Россию будут приглашены 144 тыс. 583 иностранных работника. В 2017 году их численность составила 140 тыс. 423 человек.

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