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В Подмосковье увеличили стоимость патентов для иностранных работников

Экономика

С 1 января 2019 года в Московской области устанавливается региональный коэффициент в размере 2,28938

Красногорск, 22 ноября 2018, 15:53 — REGNUM  Стоимость патента для иностранных работников в Московской области в 2019 году составит 4 750 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московской областной думы 22 ноября. Для сравнения, в 2018 году стоимость патента составляла 4 300 рублей.

«Мера позволит дополнительно мобилизовать в бюджет области порядка 1 млрд рублей», — заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов («Единая Россия»).

В 2018 году доход от патентов в бюджет региона составил порядка 6 млрд рублей. Необходимость приобретения патента закреплена федеральным законодательством с 1 января 2015 года. Региональный коэффициент устанавливается законом субъекта РФ на следующий календарный год.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новому постановлению правительства РФ, в 2019 году квоты на иностранных работников будут увеличены по сравнению с 2018 годом. Так, с следующем году на работу в Россию будут приглашены 144 тыс. 583 иностранных работника. В 2017 году их численность составила 140 тыс. 423 человек.

Читайте подробнее: Правительство РФ увеличило квоты для иностранных работников на 2019 год

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