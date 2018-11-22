Промышленный комплекс Тамбовщины сохраняет рост объёмов производства

Тамбов, , 15:45 — REGNUM По итогам десяти месяцев индекс промышленного производства в Тамбовской области составил 116,5% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики со ссылкой на Тамбовстат. При этом в обрабатывающих отраслях индекс составил 118,4%.

Наибольший рост объема производства продукции наблюдается в категории прочие транспортные средства и оборудование — на 49,5%, в металлургическом производстве — на 33,4%, в производстве пищевых продуктов — на 27,3%, в производстве электрического оборудования — на 18,2%, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — на 17,4%, в производстве химических веществ и химических продуктов — на 13,2%.

В январе-октябре увеличилось производство свинины, мяса крупного рогатого скота, мяса птицы, колбасных изделий, муки, овощей, кондитерских изделий, сахара, комбикормов, тканей, нетканых материалов, химических продуктов и специализированной аппаратуры.

Обрабатывающими производствами отгружено товаров и выполнено работ и услуг на 123,9 млрд рублей. Наибольшая их доля приходится на производство пищевых продуктов, компьютеров, электронных и оптических изделий, оборудования и химических веществ. Удельный вес отгруженной продукции инновационного характера составил 11,7% против 10,2% в январе-октябре 2017 года.

Промышленное производство области обеспечивает более 16% валового регионального продукта, свыше 85% экспорта региона. Треть налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней поступает от промышленных предприятий. Глава региона Александр Никитин ставит задачу сохранить достигнутые результаты и обеспечить дальнейший рост производства, привлекать инвестиции и обеспечить наполнение бюджета за счёт налоговых платежей. В свою очередь региональные власти и дальше будут оказывать поддержку промышленным предприятиям по приоритетным направлениям развития экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года индекс промышленного производства в Тамбовской области составил 110,1% к уровню 2016 года. По этому показателю регион занял первое место в Черноземье и четвертое место в ЦФО. Рост объемов был обеспечен, прежде всего, за счет развития обрабатывающих производств.

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